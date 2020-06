Foi através da sua página de Instagram que Merche Romero celebrou publicamente o aniversário do filho, António, que esta segunda-feira, 8 de junho, completa nove anos.

Uma data especial que a mãe 'babada' não deixou passar em branco. "Hoje é o dia do meu mais que tudo. Faz hoje nove anos! Nove anos de muito amor, este amor que não tem fim e que me dá a maior força cada dia para viver com mais alegria", começou por escrever na legenda de uma fotografia do menino. "Sempre com este sorriso único. Parabéns, meu filho", acrescentou de seguida.

Após a partilha, a caixa de comentários começou logo a ser preenchida com mensagens dos fãs, que quiseram desejar um feliz aniversário ao pequeno António Salvador.

