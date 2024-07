Já sabe quem é a pessoa que está nas fotografias da galeria? Foi Chrissy Teigen quem recordou a infância junto dos seguidores da sua página de Instagram.

Após a partilha, foram muitas as reações que a mulher de John Legend recebeu na caixa de comentários, e houve quem destaca-se algumas semelhanças físicas entre a modelo e a filha mais velha, Luna, de oito anos.

Aliás, até o próprio John Legend comentou "Luuu", concordando com as parecenças da modelo com a filha de ambos.

De recordar que o casal tem ainda em comum os filhos Miles Theodore, de seis anos, Esti Maxine, de 18 meses, e Wren Alexander, de 13 meses.

