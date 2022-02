Os seguidores do TikTok acreditam ter encontrado o 'sósia' de Cláudio Ramos. Trata-se de um bailarino espanhol que tem um vídeo a dar um show de flamenco em Sevilha.

As imagens tornaram-se virais na rede social e são vários os internautas portugueses a comentá-las com mensagens onde realçam as semelhanças com o apresentador português. "É igual", afirma a grande maioria.

Também Cristiana Jesus, antiga concorrente da 'Casa dos Segredos', publicou o vídeo na sua conta de Instagram e questionou: "Só eu é que acho que é tal e qual o Cláudio Ramos?".

Veja abaixo o vídeo que tanto está a dar que falar e note as semelhanças entre o bailarino espanhol e Cláudio Ramos:

Leia Também: Segredo sobre novo 'Big Brother Famosos' desvendado em direto?