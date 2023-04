As filhas do príncipe André foram vistas numa saída com o controverso apresentador.

A princesa Eugenie, um dos membros da família real mais próximos do príncipe Harry e Meghan Markle, esteve numa saída em Londres com a irmã, a princesa Beatrice, o cantor James Blunt e ainda o polémico e controverso apresentador de televisão, Piers Morgan. Imagens do grupo foram divulgadas na imprensa internacional e nas redes sociais. A presença de Piers é no mínimo curiosa, tendo em conta as muitas críticas que o comunicador já fez publicamente ao príncipe Harry e a Meghan Markle ao longo dos últimos anos. Leia Também: Príncipe Harry vai a coroação, mas há um pormenor importante em falta