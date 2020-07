A informação, que apanhou todos de surpresa esta sexta-feira, dia 17 de julho, já foi confirmada pela própria Cristina Ferreira, pela Media Capital, e pela SIC que lamenta uma decisão que classifica como "abrupta e surpreendente".

Depois de ter saído da estação de Queluz no verão de 2018, a apresentadora Cristina Ferreira vai regressar à sua antiga casa, a TVI. A data apontada para o início de funções é "1 de setembro de 2020”, revela a Media Capital.

E regressará 'em força' a Queluz. Cristina Ferreira vai ser diretora de Entretenimento e Ficção da estação, vai dirigir a subsidiária Plural, ascender à administração da Media Capital e deverá ser acionista da holding da Media Capital.

“Trata-se de um regresso à casa mãe, com funções distintas e um projeto ambicioso ao qual era impossível dizer que não. É uma escolha conduzida pelo afecto com a firme vontade de contribuir para recolocar a TVI no coração de todos os portugueses", justifica a apresentadora, num comunicado citado pelo jornal online Observador.

No comunicado, Cristina Ferreira deixa ainda uma palavra de agradecimento "à SIC, à sua Administração", pela oportunidade que lhe deram e pela "possibilidade de trabalhar com profissionais de exceção". "O meu muito obrigada a todos. A SIC é uma estação de televisão de referência, onde fui muito bem acolhida e para a qual formulo votos de maior sucesso profissional para o futuro", afirma.

Menos satisfeita está, porém, a SIC. Em comunicado enviado à redação do Notícias ao Minuto, a SIC informa que "Cristina Ferreira decidiu cessar unilateralmente a sua ligação à SIC, colocando termo ao contrato que a vinculava até 30 de novembro de 2022". Uma decisão "abrupta e surpreendente", mas "apesar da desilusão, [a SIC] quer agradecer o trabalho de Cristina Ferreira desenvolvido ao longo deste curto mas intenso período, no seio de uma equipa vencedora".

Satisfeita está a Media Capital que diz ser com "grande satisfação" que informa os portugueses de que "a TVI acaba de acordar com Cristina Ferreira a sua contratação como diretora de Entretenimento e de Ficção".

"Este regresso à sua casa de sempre enche-nos de satisfação. Cristina Ferreira é querida dos portugueses e esta contratação reforça a estratégia do Grupo Media Capital de estar mais próximo das suas audiências, enriquecendo as áreas de Entretenimento e de Ficção do Canal”, afirma Manuel Alves Monteiro, administrador delegado do Grupo Media Capital, confirmando que a apresentadora "manifestou já junto da Prisa a intenção de adquirir uma participação no capital social da empresa".

O que, conclui o administrador, "a concretizar-se, (...) reforçará a ligação de Cristina ao Grupo e dará um significado ainda mais profundo a este regresso à TVI".

Se a ida para a SIC apanhou todos de surpresa em 2018, este regresso à TVI não foi menos surpreendente.