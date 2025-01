"É dia de festa cá em casa, minha gente. Batam palmas". Foi com estas animadas palavras que Bibá Pitta começou a publicação que fez no Instagram este sábado, dia 18 de janeiro, onde assinala o aniversário do filho Tomás.

"Em 1994 pela manhã nasceu o bebé mais bonito do berçário, nasceu o bebé Tomás, o meu bebé Tomás", lembrou.

"Parabéns!! 31 anos!! 31 de muito amor, 31 anos de muito orgulho, 31 anos de tudo o que uma mãe pode querer!!! Só te tenho a agradecer, Tomás Pitta, o filho fantástico que és e sempre foste!!! Sempre ao teu lado, sempre juntos. Amo-te muito (aproveita bem cada segundo da vida)", completou.