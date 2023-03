Já diz o ditado 'de vestido preto, nunca me comprometo' e a verdade é que a rainha Letizia não se comprometeu com um modelo clássico, com um toque de irreverência, que escolheu para assistir ao concerto 'Tiempo de Luz', em Cadiz, Espanha.

Trata-se de um modelo midi, da Hugo Boss, com franjas aplicadas na zona do peito e das mangas.

Para completar o visual Letizia elegeu uns sapatos de Aquazzura e carteira de Magrit.

Veja os pormenores na galeria.

