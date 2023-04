Isabel Figueira voltou a manifestar-se na sua página de Instagram, tendo voltado a referir que a leitura e a televisão têm sido uma grande companhia nesta fase difícil, além, claro, do apoio da família.

Numa nova fotografia que publicou na sua página de Instagram, a figura pública escreveu: "Bom dia. É assim que tenho passado parte do meu tempo. Alguma dica de livros ou filmes? Beijinho e um feriado feliz para todos".

Nas stories, destacou uma fotografia com alguns brinquedos, mostrando-se em "família".



Estas novas publicações chegam depois de Isabel Figueira ter confessado que está a viver "dias de incerteza e com algum receio", tendo agora mais tempo "para pensar e olhar para as todas coisas à sua volta". "Penso muito nos meus, no quanto os amo e como os vejo preocupados e não só, penso na minha carreira, pela qual sou apaixonada e que não sei quando vou voltar, vejo séries, leio, etc, dentro daquilo que posso ocupar o meu tempo", acrescentou.

De recordar que a figura pública foi operada recentemente para remover um tumor no ovário esquerdo.

