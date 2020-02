'O que vejo quando me olho ao espelho?', a pergunta serviu de título ao mais recente texto partilhado no blog de Cláudio Ramos - 'Eu, Cláudio'. E foi no texto que o apresentador procurou com toda a sua sinceridade responder à questão.

"Quando me olho ao espelho, gosto de perceber nos olhos que já vivi coisas que os marcaram em tempo suficiente para gostar agora menos de ver as linhas que os contornam", começa por explicar o 'vizinho' de Cristina Ferreira.

"Gosto do meu cabelo branco, mas não gosto que com a idade ele fique frágil e eu tenha que o cortar com frequência. Não gosto do meu nariz, mas gosto de perceber que é por ele que me entra o cheiro da vida que tenho e gosto de respirar fortemente para valorizar a mecânica da respiração que muitas vezes damos como garantida", conta.

Por fim, Cláudio terminou a sua publicação com reflexão que procura inspirar todos os seus seguidores. "Não somos só o que vemos ao espelho, mas o que conta para muita gente é esta imagem que vemos refletida… se para a maioria das pessoas o que conta é isso, é porque não entendem que o espelho é mais do que um objeto de decoração que temos em casa. É preciso coragem para o encarar. Encarar de verdade, não só para pentear, maquilhar ou ver se a roupa fica bem", concluiu.

Veja aqui o texto completo.

