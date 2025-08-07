Luís Figo e Helene Svedin aproveitaram umas férias em família no país de origem da manequim: a Suécia.

O primeiro a partilhar o sítio onde estavam foi o antigo internacional português que, ao mostrar uma galeria de imagens com os locais por onde passaram, revelou na legenda da publicação: "Verão na Suécia".

Mais tarde foi a ex-modelo que também partilhou imagens dos dias de descanso. Nas fotos podemos ver as filhas do casal e ainda Beltrán Lozano, namorado de Daniela Figo (e primo do rei de Espanha, Felipe VI).

E a crise no casamento de 24 anos de Luís Figo e Helene Svedin?

As notícias que dão conta de uma alegada crise do casal remontam a 2022. Mas assim que estas informações começam a surgir na imprensa, o ex-jogador e a antiga manequim contrariaram os rumores com a publicação de imagens dos dois nas redes sociais.

Mas já este ano os mesmos rumores voltaram a aparecer. No passado mês de abril, por exemplo, a revista Vanitatis avançou que o desportista já tinha deixado a casa de família para ir viver num apartamento no centro de Madrid. Figo surgiu também num evento sozinho, nos Prémios Laureus 2025, ao contrário do que costumava acontecer.