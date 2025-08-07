Luís Figo e Helene Svedin aproveitaram umas férias em família no país de origem da manequim: a Suécia.
O primeiro a partilhar o sítio onde estavam foi o antigo internacional português que, ao mostrar uma galeria de imagens com os locais por onde passaram, revelou na legenda da publicação: "Verão na Suécia".
Mais tarde foi a ex-modelo que também partilhou imagens dos dias de descanso. Nas fotos podemos ver as filhas do casal e ainda Beltrán Lozano, namorado de Daniela Figo (e primo do rei de Espanha, Felipe VI).
E a crise no casamento de 24 anos de Luís Figo e Helene Svedin?
As notícias que dão conta de uma alegada crise do casal remontam a 2022. Mas assim que estas informações começam a surgir na imprensa, o ex-jogador e a antiga manequim contrariaram os rumores com a publicação de imagens dos dois nas redes sociais.
Mas já este ano os mesmos rumores voltaram a aparecer. No passado mês de abril, por exemplo, a revista Vanitatis avançou que o desportista já tinha deixado a casa de família para ir viver num apartamento no centro de Madrid. Figo surgiu também num evento sozinho, nos Prémios Laureus 2025, ao contrário do que costumava acontecer.
Um mês depois desta notícia, em maio, a mesma publicação garantia que os dois continuavam separados e que o jogador já tinha sido visto em bares e restaurantes acompanhado pelo seu sócio já que estava focado em alguns negócios.
A história de amor de Luís Figo e Helene Svedin
Luís Figo e Helene Svedin conheceram-se em Barcelona no fim dos anos 90 e casaram em 2021. Tem três filhas em comum: Daniela, Martina e Stella.
Este ano, na data de comemoração do aniversário de casamento, 30 de junho, o antigo desportista fez questão de assinalar o momento nas redes sociais com a publicação de algumas imagens da boda.
"Há 24 anos foi sem dúvida um dos dias mais felizes e bonitos da minha vida. Meu amor. construímos juntos um projeto de vida e estou feliz e grato por todos os momentos que passamos juntos e desejo que continuem para toda a vida. Admiro-te e amo-te com todo o meu coração", escreveu o antigo jogador da seleção nacional de futebol.
Leia Também: A reação do rei Carlos III após bebé chorar (e muito) na sua presença
Comentários