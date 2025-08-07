O rei Carlos III seguiu numa visita oficial, provavelmente uma das últimas antes das férias de verão, na Escócia. E foi por lá que se cruzou com um bebé que teve uma reação memorável ao ver o monarca.

Esta quarta-feira, dia 6 de agosto, o rei visitou a Base Aérea de Lossiemouth, na RAF, em Moray, Escócia, onde ficou a conhecer um pouco mais sobre as capacidades da base da Força Aérea Real. Carlos III, recorde-se, é Comandante Supremo das Forças Armadas e um veterano da RAF.

O monarca britânico, de 76 anos, vestiu o seu uniforme e seguiu nesta viagem oficial, tendo conhecido a tripulação e convidados, visitou uma aeronave de elite P-8A Poseidon e interagiu com algumas crianças locais do programa de apoio à juventude Airplay e suas famílias, que moram na base ou perto da mesma, como relata a People.

Enquanto cumprimentava os presentes, Carlos III deparou-se com um bebé a chorar na sua presença. Este momento ficou gravado num vídeo que já foi, entretanto, partilhado nas redes sociais.

Nas imagens, que pode ver abaixo, podemos ver a mãe da criança a rir enquanto tenta acalmar o bebé, que não parou de chorar enquanto estava em frente ao monarca. Por sua vez, o rei mostrou-se descontraído com a situação e até parece ter contado uma rápida piada em reação ao sucedido, fazendo rir os que estavam à sua volta.

A People destaca ainda que a RAF Lossiemouth é a principal base aérea operacional na Escócia e uma das duas bases que estão em alerta e rápida reação, que protegem o espaço aéreo do Reino Unido 24 horas por dia.

O rei Carlos III está na Escócia desde, pelo menos, o dia 28 de julho e poderá estar hospedado no Castelo de Mey, uma das propriedades da realeza. Isto porque a residência está fechada ao público desde o dia 24 de julho, adianta ainda a revista.

Esta visita à RAF Lossiemouth poderá ser uma das últimas saídas oficiais do rei neste mês de agosto antes de ir de férias. Por norma, Carlos III aproveita algumas semanas de descanso nesta época do ano, aproveitando para se desligar dos deveres reais e relaxar enquanto recarrega as energias antes de dar início o outono.

A People diz ainda que o monarca deu continuidade à tradição da falecida mãe, a rainha Isabel II, que passava o fim do verão na Escócia, e o Castelo de Balmoral, em Aberdeenshire, tem sido o ponto de encontro que dura por gerações.

A família real britânica prepara-se para mais um casamento, de lembrar ainda. O sobrinho do rei Carlos III, filho da princesa Anne, prepara-se para casar de novo, tendo anunciado recentemente o noivado.

