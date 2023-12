Há um filme em particular que nunca pode faltar nesta época natalícia. Os dois primeiros 'Sozinho em Casa', de 1990 e 1992, tornaram-se obrigatórios no mês de dezembro e até quem já os viu mais de dez vezes gosta de os voltar a ver.

O grande segredo desta produção é o protagonista. Macaulay Culkin, com apenas 10 anos, teve uma prestação inesquecível que só poderia ser igualada por um ator veterano.

O jovem artista encaixou na perfeição neste papel e tornou-se, em menos de nada, uma estrela mundial.

O reconhecimento e a fama levaram Macaulay Culkin a seguir o caminho das drogas e do álcool. Cresceu sem conseguir desligar-se do vício e esteve até vários anos longe dos holofotes mediáticos.

Este ano, noivo de Brenda Song e com dois filhos, Macaulay Culkin foi homenageado com uma estrela no Passeio da Fama, em Hollywood, e o mundo mostrou-se surpreendido com a velocidade com que o tempo passa. Afinal de contas, o ator tem hoje 43 anos e já não é uma criança.

