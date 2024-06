No passado dia 8 de junho o Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, encheu-se de fãs dos 'Morangos com Açúcar' para assistirem ao concerto que reuniu as três bandas da série, um evento que contou ainda com a participação de FF, Tiago Castro e Diogo Valsassina.

Na sua conta no Instagram, os D'ZRT fizeram esta terça-feira, dia 11, uma publicação na qual mostram um pouco de como foi o concerto.

"Convocámos uma reunião com D’ZRT, JUST GIRLS, 4TASTE, juntámos o FF e mais alguns amigos… e de 11 passámos a mais de 40.000! A encore tour foi incrível e esta Reunião Morangos ficou para a história! Fomos as primeiras bandas portuguesas a encher o recinto de um dos maiores palcos de Portugal!", começaram por escrever na legenda do vídeo publicado.

"Vocês reuniram a turma toda e não faltaram à festa! Obrigado mais uma vez por cantarem do início ao fim e nos fazerem voar e sonhar cada vez mais alto. Obrigado tribo, obrigado turma", concluíram.

