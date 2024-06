Para os grandes fãs dos 'Morangos com Açúcar' a noite de sábado, dia 8 de junho, foi muito especial. Decorreu no Passeio Marítimo de Algés 'A Reunião', um grande espetáculo que juntou as bandas D'ZRT, 4Taste, Just Girls e ainda FF.

Após a grande noite, já houve várias reações nas redes sociais por parte dos artistas.

"Que noite... Ainda estamos a recuperar

Obrigado por uma noite inesquecível", pode ler-se numa publicação que foi feita na página de Instagram dos D'ZRT.

"Que noite de sonho", pode ler-se na página dos 4Taste.

Por sua vez, FF escreveu: "20 anos depois… como é bonita a vida".

Ana Maria Velez, Helga Posser e Diana Monteiro também se manifestaram no Instagram.

Já Diogo Valsassina, que foi um dos atores dos 'Morangos' que esteve presente e que participou no espetáculo, disse: "Se tudo o resto correr mal, esta noite ninguém nos tira. [...] E principalmente muito obrigado a todos os que encheram o Passeio Marítimo de Algés. A geração 'Morangos' é eterna. Que noite".

