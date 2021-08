Dwayne Johnson deixou alguns fãs espantados ao revelar que toma cerca de três banhos por dia. O ator, de 49 anos, partilhou recentemente a sua rotina diária, que inclui um banho com água fria pela manhã, um com água morna à tarde e outro com água quente à noite.

"Isto não é mais estranho do que não tomar banho?", questionou posteriormente um seguidor nas redes sociais.

Palavras às quais a celebridade respondeu: "Não há nada de estranho nisto, amigo. Treino duas vezes por dia, depois vou trabalhar durante 12 horas ou mais. Tomo banho três vezes. É fácil de entender".

Leia Também: Vin Diesel explica por que ficou de costas viradas com Dwayne Johnson