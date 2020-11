Tyga foi filmado a lançar dezenas de notas num bar de strip da Florida, imagens que o rapper partilhou, com muito orgulho, na sua página de Instagram.

No entanto, a generosidade do artista não está a ser bem vista pelos meios de comunicação internacionais, uma vez que não são respeitadas as normas de segurança contra a Covid-19.

Apenas uma pessoa é que é vista nos vídeos a usar máscara, todas as outras estão sem o equipamento de proteção individual. Mas não fica por aqui. O distanciamento também é outra das medidas que ficou de fora neste momento.

Veja tudo nos vídeos da galeria.

Leia Também: Após ter cumprido isolamento, Cláudia Vieira está de volta aos treinos