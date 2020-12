A cerca de seis meses de completar o 100.º aniversário, o duque de Edimburgo não está entusiasmado com a ideia de celebrar esta data histórica.

O jornal britânico The Telegraph contactou uma fonte do palácio de Buckingham, que revelou que o marido da rainha Isabel II não está particularmente animado com a ideia de uma celebração com pompa e circunstância.

"Vamos apenas dizer que temos um aniversariante bastante relutante. Não se pode fazer alguma coisa se a própria pessoa não quer que se faça nada", afirmou a fonte.

Filipe, duque de Edimburgo, celebra 100 anos a 10 de junho, tornando-se o primeiro membro masculino da realeza britânica a celebrar esta data.

