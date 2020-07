Dua Lipa respondeu à letra, no Twitter, a um seguidor que criticou a ideia do vídeo da música 'Hallucinate' que foi feito no formato de animação.

"Ok, Dua, não esperei tanto tempo para que a 'Hallucinate' tivesse um videoclipe em animação", lamentou o internauta.

Palavras que não passaram despercebidas aos olhos da cantora. "Vocês esquecessem que nós temos estado no meio de uma pandemia nos últimos três meses?", respondeu.

