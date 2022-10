Dua Lipa destacou no mais recente episódio do podcast 'Dua Lipa: At Your Service', da iHeartRadio, que está solteira.

Enquanto conversava com Charli XCX, a cantora partilhou: "Este é o primeiro ano em que não estou numa relação há muito tempo".

"Tem sido bom estar sozinha e só pensar em mim", acrescentou, referindo que nos últimos anos não teve a oportunidade de se focar apenas em si.

Informações que chegam perante os rumores sobre um possível romance com Trevor Noah, depois de terem sido vistos juntos num jantar a dois.

