Estará Dua Lipa a viver um novo romance? É esta a questão que se coloca.

Conforme realça a imprensa internacional, a artista, de 28 anos, já foi vista em diversas ocasiões com Callum Turner, suposto novo namorado.

Segundo o Just Jared, os dois terão jantado juntos este fim de semana, no domingo, 14 de janeiro.

Recorde-se que Dua terminou recentemente o relacionamento amoroso que mantinha com o cineasta francês Romain Gavras, com quem namorou no ano passado.