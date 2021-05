Drew Barrymore questionava, no 'The Drew Barrymore Show', Nina Dobrev, Julianne Hough e Ross Mathews se estes já teriam enviado uma mensagem íntima para a pessoa errada, quando acabou por confessar já ter sido vítima do seu próprio engano.

A atriz, de 46 anos, queria enviar um vídeo engraçado, onde aparecia a vestir-se, para a melhor amiga, Cameron Diaz, mas acabou por enviá-lo, sem querer, para um adolescente de 16 anos.

"Eu mandei, descobri depois, para um rapaz de dezasseis anos chamado Matthew", conta, explicando que o jovem lhe respondeu à mensagem garantindo que não o ia partilhar e nem publicar.

"Dou graças a Deus pelo Matthew, por ser um jovem cavalheiro tão gentil que não expôs aquilo ao mundo", realça Drew Barrymore, que apesar do susto acabou por ter para contar uma história com final feliz.

Leia Também: Goucha reage a duras críticas após comentário sobre Fátima Lopes