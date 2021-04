Drew Barrymore sentiu que "falhou enquanto ser humano" quando se divorciou. A atriz, de 46 anos, que já casou três vezes - com Jeremy Thomas, Tom Green, e Will Kopelman -, disse que todas as separações foram sentidas como "tragédias" por ela mesma.

"Quando me divorciei foi de tal forma uma tragédia para mim que senti que falhei enquanto ser humano", confessou durante uma entrevista a Jessica Simpson.

Na mesma conversa, a artista lamentou ainda o facto de não poder sair com alguém e conhecer essa pessoa livremente, sem que o caso rapidamente se torne público devido ao seu estatuto de celebridade. "É tão mais divertido quando consegues passar despercebida, é realmente constrangedor quando estás num encontro com um homem e, de repente, ficas ligada a ele e toda a gente pensa que têm esta grande coisa quando ainda nem nos conhecemos bem", desabafou.

