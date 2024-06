Drea de Matteo, atriz que interpreta Adriana La Cerva em 'Sopranos', está de luto pela morte da mãe.

Donna de Matteo morreu no passado dia 31 de maio, aos 82 anos, vítima de um "problema cardíaco", segundo a People, que refere ainda que Donna já tinha sido diagnosticada com doença de Alzheimer há cerca de dez anos.

"Estamos devastados com a perda inesperada da minha mãe", partilhou a atriz com a revista. "Eu estava a caminho de Nova Iorque para passar o verão com ela quando recebi a notícia da sua morte", contou.

"A minha mãe era uma mulher incrível. Era sensível, emotiva", destacou ainda Drea de Matteo, acrescentando que "nunca teria conseguido seguir uma carreira no entretenimento sem o apoio dela".

© DREA DE MATTEO

