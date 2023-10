Foi quando levou a It's All a Blur Tour à Scotiabank Arena, na sua cidade natal, em Toronto, no Canadá, que Drake surpreendeu uma das pessoas que estava no público com um carro de mais de 100 mil euros.

Durante o espetáculo de sábado, o artista escolheu um fã, de forma aleatória, e ofereceu-lhe um Mercedes-Benz G-Wagon. Não se sabe mais pormenores sobre o modelo do carro mas, segundo a People que cita o site da marca, o modelo mais básico é vendido por 139.900 dólares, cerca de 130 mil euros.

Este momento único ficou gravado e foi logo partilhado nas redes sociais. Veja o vídeo da publicação abaixo:

