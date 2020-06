Drake e The Weeknd fizeram generosas doações na luta contra a igualdade racial. Depois de terem sido desafiados por Mustafa the Poet a seguirem-lhe os passos - uma vez que doou 400.00 dólares, 358,19 euros, ao fundo National Bail Out - os artistas não ficaram indiferentes e mostraram os seus comprovativos da transferência de dinheiro.

Enquanto Drake doou 100 mil dólares, quase 90 mil euros, para ajudar a pagar a fiança dos manifestantes que foram presos durante os protestos contra o racismo, nos Estados Unidos, The Weeknd doou 100 mil dólares à National Bail Out e 200 mil, 179 mil euros, à Black Lives Matter Global Network.

Mas não ficou por aqui. O artista The Weeknd também doou outros 200 mil dólares ao fundo Colin Know Your Rights Camp.

