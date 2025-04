O diário de 'Casados à Primeira Vista' revelou na tarde de quinta-feira, 10 de abril, novidades sobre a relação de Isa e Domingos.

O casal decidiu apostar numa saída à noite com amigos, na qual ambos tiveram oportunidade de partilhar um pouco sobre a experiência e sobre as diferenças que os separam.

"Estamos a conhecer-nos, há diferenças de personalidade, maneiras de estar diferentes, sensibilidades diferentes", apontou Isa.

Perante as declarações da participante, a amiga mostrou-se curiosa: "Tu és uma pessoa que precisa de dormir muito. Tens conseguido dormir?".

"É aí que é o maior conflito. Porque eu sou uma pessoa normal e ela é que é anormal", reagiu Domingos a propósito do tema que tem gerado discórdia entre ele e a mulher.

"Tem mesmo de ser assim, não vou estar aqui a fantasiar. É a primeira pessoa na minha vida que quer tudo escuro, não tem televisão no quarto, não consegue ver a luz do televisor, dorme de venda, nunca tive uma pessoa assim", apontou ainda o participante, que com as suas declarações deixou Isa incomodada e sem resposta.

Veja aqui como tudo aconteceu.

Leia Também: Hugo de 'Casados' assume: "A Raquel não está atraída por mim"