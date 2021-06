O serão de domingo à noite promete emoções fortes aos espetadores que vão estar ligados aos três principais canais generalistas portugueses.

Saiba o que reservam RTP1, SIC e TVI para a noite de hoje.

A RTP1 oferece aos seus espetadores uma nova emissão do programa 'Got Talent Portugal', apresentado por Sílvia Alberto. O formato vai para o ar às 22h18 e prolonga-se pela noite dentro com um especial 'Got Talent Semifinalistas' - a começar à 01h04.

Na TVI estreia a primeira semifinal do programa 'All Together Now', apresentado por Cristina Ferreira.

Nas suas redes sociais, a apresentadora revela que a partir de agora as regras do programa, que vai para o ar entre as 21h55 e as 23h55, vão mudar e "todos os semifinalistas entram em pares e no final das actuações um é logo eliminado".

"Um programa cheio de emoções do primeiro ao último minuto", promete Cristina.

A SIC oferece aos espetadores a grande final do programa Hell's Kitchen, de Ljubomir Stanisic, entre as 21h45 e as 23h00.

Às 23h15 começa um novo episódio da quarta temporada de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?, conduzido por Andreia Rodrigues.

