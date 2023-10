Portugal jogou na noite desta sexta-feira, dia 13 de outubro, contra a Eslováquia e venceu por 3-2.

Cristiano Ronaldo foi quem marcou dois dos três golos da vitória e contou com o apoio da família no estádio do Dragão.

Durante a transmissão, as câmaras mostraram que a mãe do craque, Dolores Aveiro, a irmã Elma, o filho mais velho, Cristianinho, e a companheira, Georgina Rodríguez, estiveram presentes no estádio.

No Instagram, Elma Aveiro destacou várias imagens deste momento, especialmente do reencontro com Cristiano Ronaldo e Cristianinho.

Veja na galeria outras imagens que a irmã de Cristiano Ronaldo publicou na rede social.