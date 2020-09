Dolores Aveiro continua a partilhar vários momentos do seu dia a dia no Instagram, onde conta com 2,2 milhões de seguidores.

Seja ao lado da família ou de amigos, a matriarca da família Aveiro faz questão de mostrar os momentos mais simples e de muita felicidade, como aconteceu esta quarta-feira.

Dolores visitou o lugar onde nasceu na companhia de algumas amigas e fez questão de captar tal momento e partilhá-lo na rede social.

"Vim fazer uma visita ao lugar onde nasci, e em boa companhia!!! Beijinhos", escreveu na legenda da imagem que pode ver na publicação abaixo:

Leia Também: Dolores Aveiro posa ao lado da estátua de chocolate do filho