O futebol retomou esta quarta-feira, com os jogos do Portimonense vs Gil Vicente (1-0) e o do FC Porto contra o Famalicão. Uma partida que derrotou os dragões por (2-1). Hoje, 4 de junho, será o Sporting um dos clubes portugueses a regressar aos relvados, num jogo contra o Vitória Sport Clube.

Sendo o clube do coração, Dolores Aveiro não vai perder o jogo dos leões e já começou por demonstrar o seu apoio nas redes sociais, como é seu hábito.

"Boa sorte para o meu Sporting. Beijinhos", escreveu na legenda de uma fotografia que publicou sua página de Instagram.

