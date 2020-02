Esta quarta-feira Elma e Dolores Aveiro tiveram uma visita muito especial na "melhor ilha do mundo". De passagem pela Madeira, Cláudia Raia encontrou-se com a família de Cristiano Ronaldo e o momento foi partilhado com os fãs no Instagram.

A matriarca mostrou-se feliz por receber a visita da ilustre atriz brasileira e deixou-lhe carinhosas palavras na rede social.

"Cláudia, foi um prazer conhecer-te e estar este bocadinho contigo nesta minha ilha, a melhor do mundo. Muito obrigada pela tua visita, espero que voltes cá muitas mais vezes. Beijinhos", escreveu Dolores.

