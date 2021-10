Depois de ter dado que falar por ter feito um "comunicado" onde apela aos jovens portugueses para que deixem de lhe enviar mensagens com pedidos relacionados com listas de associações de estudantes, Dolores Aveiro voltou a fazer um novo esclarecimento público.

Desta vez, a mãe de Cristiano Ronaldo quis esclarecer quem são os responsáveis pelos trabalhos que realiza.

"Não sei se alguma vez partilhei com vocês a agência de publicidade e management que cuida de tudo sobre a minha pessoa, e é com eles que toda a minha vida profissional acontece. Eles são os únicos responsáveis pelas negociações e contratações possíveis. Confio tanto nesses que nem assinar contratos eu assino", revela a matriarca do clã Aveiro, apresentando a agência que a representa: a capublicity.

"Na minha idade, a única sabedoria que adquiri foi delegar funções a quem entende do assunto mais do que eu. A minha função por aqui é ser eu mesma com a simplicidade que todos conhecem. De resto está tudo bem. Um bom dia para todos", termina dona Dolores.

