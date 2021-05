Depois da grande festa com a vitória do Sporting, o clube do seu coração que se sagrou campeão nacional, Dolores Aveiro encontrou-se com o pequeno Cristianinho.

A avó 'babada' fez questão de registar o momento e partilhá-lo com os seguidores da sua página de Instagram, esta quinta-feira, 13 de maio.

"Olhem quem encontrei. O amor da minha vida", escreveu na legenda de uma fotografia em que aparece junto do filho mais velho de Cristiano Ronaldo.

