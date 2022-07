Dolores Aveiro teve esta quarta-feira um encontro inesperado durante as suas férias no Algarve. A mãe de Cristiano Ronaldo esteve ao lado de uma antiga estrela do Futebol Clube do Porto.

"Um dia bem passado", declarou dona Dolores ao partilhar na rede social Instagram uma fotografia na qual surge junto de Vítor Baía.

A mãe de CR7, importa lembrar, encontra-se na companhia das filhas Elma e Katia Aveiro e dos netos.

