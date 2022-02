Dolores Aveiro está Lisboa para apoiar o clube do seu coração. A mãe de Cristiano Ronaldo tirou uma fotografia no Estádio José Alvalade e partilhou a imagem no Instagram.

"Vamos grande Sporting, aqui estou para apoiar", escreveu na legenda da fotografia.

De lembrar que os leões jogam esta terça-feira, 15 de fevereiro, contra o Manchester City, às 20h00.

