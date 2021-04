Dolores Aveiro e a filha, Elma, decidiram dar um 'refresh' ao visual e esta terça-feira, 13 de abril, foi dia de ir ao cabeleireiro. Um momento que ambas fizeram questão de destacar no Instagram, onde mostraram o resultado final.

"Lindas e poderosas", começou por escrever a mãe de Cristiano Ronaldo na legenda de uma fotografia onde aparece junto da filha e do autor do look.

Por sua vez, Elma acrescentou numa das publicações que fez na mesma rede social: "Não sei porquê mas o gajo põe a gente bonitas".

Veja nas imagens da galeria o resultado final do look de Dolores e Elma Aveiro.

