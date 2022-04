Dolores Aveiro estava em casa na ilha da Madeira quando um grupo de jovens fãs mostrou a sua admiração pela mãe de Cristiano Ronaldo, que estava à varanda.

A dada altura, Dolores Aveiro até saiu de casa para tirar uma fotografia com o grupo de jovens, mas não foi a única.

O pequeno Cristianinho, de 11 anos, que está com a avó na Madeira, também acabou por ir tirar uma fotografia com as jovens admiradores.

Katia Aveiro, que estava presente, gravou tudo e publicou alguns vídeos nas stories da sua página de Instagram. Veja na galeria.

