Como já tinha sido destacado, a matriarca da família Aveiro foi surpreendida com a visita do filho mais velho de Cristiano Ronaldo, que vai ficar com a avó nos próximos dias.

Depois de ter recebido, esta quinta-feira, na ilha da Madeira, o neto Cristianinho, Dolores Aveiro tem aproveitado para desfrutar ao máximo dos melhores momentos com o menino, de dez anos. Um dia após ter partilhado com os seguidores que o filho mais velho de Cristiano Ronaldo vai passar os próximos dias na ilha, a avó 'babada' foi dar o seu habitual passeio pela terra natal, mas desta vez também na companhia de Cristianinho. Momento que fez questão de destacar no Instagram. "Bom fim de semana para todos", escreveu na legenda de uma fotografia que não passou despercebida aos olhos de muitos seguidores. Leia Também: Cristianinho viaja para a Madeira para surpreender a avó Dolores Aveiro Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram