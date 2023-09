Dolores Aveiro desfrutou da companhia do neto Dinis, filho do meio de Katia Aveiro. O momento mereceu uma fotografia para mais tarde recordarem, e a imagem foi destacada no Instagram.

"Hoje vim almoçar com o meu neto Dinis", escreveu a avó 'babada' ao publicar a fotografia na sua página de Instagram esta terça-feira, dia 12 de setembro.

Quem não tardou a comentar a partilha foi Katia Aveiro. "Minha riquezas", disse.

De recordar que a mãe de Cristiano Ronaldo esteve no estádio a acompanhar de perto o jogo de Portugal contra o Luxemburgo, esta segunda-feira, dia 11 de setembro, no Algarve.

