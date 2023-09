Dolores Aveiro não deixa de apoiar a seleção nacional, mesmo com o filho fora da partida. A mãe de Cristiano Ronaldo publicou uma fotografia na sua página de Instagram onde revela que está no Estádio do Algarve.

"Boa sorte para a nossa seleção", escreveu na legenda da imagem, tendo identificado ainda o companheiro, José Andrade, que também está no estádio.

De recordar que Portugal joga esta segunda-feira, dia 11 de setembro, contra o Luxemburgo às 19h45. Cristiano Ronaldo não vai jogar por estar a cumprir castigo. Aliás, tudo indica que já terá regressado à Arábia Saudita, onde joga atualmente pelo Al Nassr.