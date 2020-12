Dolores Aveiro tornou-se conhecida por ser mãe de Cristiano Ronaldo, e desde então, aceitou os mais diversos desafios, desde a escrita de livros até a gravação de campanhas na televisão.

Na sua conta de Instagram, a matriarca do clã Aveiro falou precisamente do assunto, referindo: "Aos meus 65 anos quem diria que as câmaras seriam também uma das minhas zonas de conforto. Realmente a vida é uma caixa de surpresas".

Entretanto completa, deixando uma lição: "É preciso nos adaptarmos aos novos tempos".

Leia Também: Dolores Aveiro partilha ternurenta foto com a sobrinha