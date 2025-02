Dolores Aveiro teve esta sexta-feira, 21 de fevereiro, um encontro que a deixou de coração cheio.

Tal como revelou na sua página de Instagram, a mãe de Cristiano Ronaldo almoçou com o médico Doutor Manuel Pinto Coelho.

"Hoje vim almoçar com uma pessoa muito especial", notou na imagem, onde surge à mesa com o conhecido médico e ainda com uma das suas filhas - Elma Aveiro.



© Reprodução Instagram - Dolores Aveiro

