Dois intrusos foram presos após terem sido descobertos pela segurança real perto da casa do príncipe André, filho da rainha Isabel II e do príncipe Filipe.

Tratava-se de homem, de 31 anos, e uma mulher, de 29, que se acredita ser sua namorada. Os dois foram presos depois de com uma escada escalarem as cercas perto do Royal Lodge, em Windsor Great Park, no dia 25 de abril.

O casal acabou depois por ser liberado sob fiança. A informação foi confirmada por um porta-voz da polícia de Thames Valley.

"A Polícia de Thames Valley foi chamada após relatos de dois invasores no terreno do Royal Lodge, em Windsor Great Park, na tarde de domingo", cita a imprensa internacional.

Segundo o jornal The Sun, os intrusos estariam perto do local onde habitualmente a rainha Isabel II passeia com os seus cães. Contudo, a monarca não estava no local no momento.

Para evitar situações como esta, Dai Davies, o ex-chefe da unidade de segurança real da Scotland Yard, pediu que sejam revistos os procedimentos e a segurança passe a ser ainda mais apertada.

