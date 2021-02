Têm sido dias de festa na TVI, que depois de celebrar os 28 anos da estação, festeja hoje, dia 26, o aniversário da TVI24. No programa 'Dois às 10' a animação também se fez notar numa emissão que abriu portas à cultura popular.

Ao estilo do 'Somos Portugal', a primeira parte do programa, apresentado por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, contou com artistas populares e vendedores de iguarias nacionais.

Veja abaixo as imagens que marcaram o arraial.

