Erika Mota, filha de Marina Mota e Carlos Cunha, esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, no 'Goucha', da TVI, e recebeu depois várias mensagens dos seguidores a "perguntarem se estava doente para parecer tão 'forte' na televisão".

"Estão a achar que eu podia ter algum problema de saúde porque me viram há muito pouco tempo. Perguntam-me se estou doente porque me viram há 10 dias e estão a achar que podia ter algum problema de saúde", começou por destacar no vídeo que publicou na sua página de Instagram esta quinta-feira, dia 16 de fevereiro.

"Como podem ver, não podia ter emagrecido de ontem para hoje. O que se passa é que a televisão - não só a mim, por exemplo à minha mãe também numa menor escala - engorda-nos, mas eu estou ótima. [...] Está tudo bem, visualmente não fico bem em televisão, mas é o que temos. Mas está tudo bem. Obrigada pela preocupação de todos", rematou. Veja o vídeo de Erika na galeria.

