Sabemos que o Instagram de Chiara Ferragni é a principal 'montra' do seu trabalho... e do excêntrico guarda-roupa, que sempre está atualizado com as mais recentes tendências.

Este verão, apesar de não viajar tanto como em anos anteriores, continua imparável, sobretudo no que toca a mostrar ideias de visuais para a estação.

Confira as escolhas que tem sido exibidas nas suas redes sociais na galeria.

