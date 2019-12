O DJ Luís Costa, conhecido do grande público como Magazino, usou recentemente as suas redes sociais para revelar publicamente que foi diagnosticado com leucemia.

O músico passou os últimos dias internado devido a uma complicação de saúde que, a juntar à leucemia, o deixou num estado muito debilitado.

"Hoje sinto-me bem, pela primeira vez desde que fui diagnosticado, estou três dias seguidos sem quebrar. Esta semana começou mal, falta de ar, INEM para o hospital e pneumonia. Fiquei internado, oxigénio assistido durante três dias e a pneumonia parece debelada, amanhã tenho alta e posso passar o Natal em família", conta Luís Costa num desabafo partilhado nas suas redes sociais.

"Segue a terapia para a Leucemia, que está a correr bem, mas essa é outra batalha. Nove quilos a menos que vão dar muito trabalho a reconquistar, só não me posso queixar dos amigos, família, colegas e anónimos, estão incansáveis no apoio, muito obrigado. Isto é só um intervalo na minha vida, a segunda parte começa em breve e como num bom jogo de futebol, a segunda é sempre a parte mais interessante de se (vi)ver", terminou, acompanhando as suas sentidas palavras com uma imagem onde se mostra no hospital.

