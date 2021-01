A fadista Sara Correia foi aponta há uns meses, logo após a separação de Carolina Deslandes ter sido confirmada, como a nova namorada de Diogo Clemente. Um rumor que acabou por ser desmentido por todos os envolvidos na questão.

Agora, Carolina Deslandes volta a dar provas da relação de grande cumplicidade que tem com a cantora ao dedicar-lhe uma mensagem especial a propósito da música 'Porquê do Fado' - feita por Deslandes para Sara.

"Sara, desde a primeira vez que te ouvi que o mundo inteiro parou. Gostava que toda a gente tivesse a oportunidade de assistir a um concerto teu, é como se fôssemos acarinhados e abanados pela vida ao mesmo tempo. Eu não fiz esta canção para ti, eu fiz esta canção sobre ti. Sobre o orgulho que tens nas tuas raízes, nas ruas onde cresceste, no fado que trazes contigo", começa por escrever a cantora, que não deixou de na sua publicação referir os rumores de há uns meses.

"Diziam há uns meses que eras a nova Musa do Diogo, mal sabem eles que não é só do Diogo. E que não és nova, és da casa. És do coração", terminou Deslandes, que acabou por receber resposta à sua bonita declaração.

"Minha musa és Tu", escreveu Sara Correia nos comentários da publicação.

Leia Também: Carolina Deslandes: "Já tive de chamar a ambulância depois dos concertos"