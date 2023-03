Como já lhe havíamos dado conta aqui, Anitta prepara-se para entrar na nova temporada de 'Elite', a popular série espanhola da Netflix.

A página brasileira do serviço de streaming, no Twitter, já divulgou as primeiras imagens da cantora no colégio Las Encinas, que serve de cenário para a produção.

Ainda assim, Anitta está a ser alvo de piada por parte de alguns internautas. Em causa está o facto de a cantora estar perto de completar 30 anos e de a série se focar na vida de estudantes adolescentes.

Todavia, ainda não foram revelados quaisquer detalhes sobre o papel que Anitta irá ter em 'Elite'.

