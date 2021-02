Uma das notícias que marcou a semana foi a admissão da princesa Leonor numa prestigiada escola no País de Gales. Dentro de alguns meses, a filha dos reis Felipe VI e Letizia vai mudar de país para estudar fora durante dois anos letivos.

A herdeira ao trono vai realizar o programa de estudos do Bacharelado Internacional da United World Colleges (UWC), no UWC Atlantic College e Peter T. Howe, diretor do instituto, já reagiu, mostrando-se encantado com a notícia.

"Estamos encantados que a princesa seja uma de nós. Como estudante que ingressa na UWC Atlantic College, fará parte de um maravilhoso grupo de jovens vibrantes que vivem e aprendem juntos", afirmou, cita a revista Hola.

Vale referir que Leonor vai frequentar o instituto durante os anos letivos de 2021-2022 e de 2022-2023.

Leia Também: Princesa Leonor vai estudar no Reino Unido nos próximos anos